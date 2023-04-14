Бичанка Досмаматова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Бекбай Килбаев
Отец ребёнка: Килбай Китчин
Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Килбай Китчин
Смерть
Неизвестно