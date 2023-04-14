Бичанка Досмаматова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бичанка Досмаматова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1681 г.р.

Дети

Около 1715 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Бекбай Килбаев

Отец ребёнка: Килбай Китчин

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килбай Китчин

Смерть
Неизвестно
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