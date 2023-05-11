Шевелева Агафья Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шевелев Варфоломей Филимонов
Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шевелев Мартьян Филимонов
Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шевелева Параскева Филимонова
Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шевелев Спиридон Филимонов
Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкина Васса Филимонова
Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев
Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно