Шевелева Агафья Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Агафья Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шевелев Варфоломей Филимонов

Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шевелев Мартьян Филимонов

Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шевелева Параскева Филимонова

Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шевелев Спиридон Филимонов

Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шевелев Роман Филимонов

Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевелев Яков Филимонов

Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкина Васса Филимонова

Отец ребёнка: Шевелев Филимон Васильев

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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