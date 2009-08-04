Коровкин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения05.11.1930
Дата смерти04.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1930
Давыдковский ЗАГС МО
Бракосочетание
16.09.1954
Давыдковский ЗАГС МО
Рождение ребёнка
27.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коровкина (Родионова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1959
Сын: Коровкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Коровкина (Родионова) Анна Васильевна
Смерть
04.08.2009
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости Солнечногорский ЗАГС МО
Похороны
Неизвестно
Покровка, Клин, Московская область