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Коровкин Николай Павлович

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Место рождения

Покров, Клин, Московская область

Дата рождения

05.11.1930

Дата смерти

04.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1930

Отец: Коровкин Павел Васильевич

Мать: Коровкина (Челышева) Екатерина Сергеевна (Акимовна)

Покров, Клин, Московская область
Давыдковский ЗАГС МО
Бракосочетание
16.09.1954

Жена: Коровкина (Родионова) Анна Васильевна

Покров, Клин, Московская область
Давыдковский ЗАГС МО
Рождение ребёнка
27.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина (Родионова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
27.01.1959

Сын: Коровкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Коровкина (Родионова) Анна Васильевна

Покров, Клин, Московская область
Смерть
04.08.2009
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости Солнечногорский ЗАГС МО
Похороны
Неизвестно
Покровка, Клин, Московская область

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