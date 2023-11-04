Варвара Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1902

Дочь: Кунгурова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Кунгуров Николай Акакьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кунгурова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Кунгуров Николай Акакьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.08.1907

Дочь: Кунгурова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кунгуров Николай Акакьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 28.02.1917

Сын: Кунгуров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кунгуров Николай Акакьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Кунгуров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кунгуров Николай Акакьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Николай Акакьевич

Смерть
Неизвестно
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