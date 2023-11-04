Варвара Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1902
Дочь: Кунгурова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кунгуров Николай Акакьевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Кунгурова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Кунгуров Николай Акакьевич
Рождение ребёнка
08.08.1907
Дочь: Кунгурова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кунгуров Николай Акакьевич
Рождение ребёнка
Около 28.02.1917
Сын: Кунгуров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кунгуров Николай Акакьевич
Рождение ребёнка
28.11.1918
Сын: Кунгуров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кунгуров Николай Акакьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно