Калюжная Александра Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Калюжный Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калюжная Нина Васильевна
Отец ребёнка: Калюжный Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калюжный Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Калюжный Василий Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно