Калюжная Александра Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная Александра Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Калюжный Иван Васильевич

Отец ребёнка: Калюжный Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калюжная Нина Васильевна

Отец ребёнка: Калюжный Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Калюжный Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Калюжный Василий Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калюжный Василий Елисеевич

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