Авдотья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Павел Фомин

Отец ребёнка: Фома Тихонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Акулина Фомина

Отец ребёнка: Фома Тихонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Тихонов

Смерть
Неизвестно
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