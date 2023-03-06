Авдотья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Павел Фомин
Отец ребёнка: Фома Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Акулина Фомина
Отец ребёнка: Фома Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Тихонов
Смерть
Неизвестно