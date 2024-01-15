Лебедева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Коробейникова Анна Никитична

Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович

Путимка, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лебедев Михаил Никитович

Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович

Путимка, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Таныгина Александра Никитична

Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лебедев Семен Никитович

Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Павел Никитович

Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович

Путимка, Верхотурский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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