Лебедева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Коробейникова Анна Никитична
Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Таныгина Александра Никитична
Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебедев Никита Львович
Смерть
Неизвестно