Мочалов Андрей Дементьевич Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалов Андрей Дементьевич Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мочалов Дмитрий

Мать: Мочалова Наталья Родионовна

Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Мочалова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Мочалова Офилия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочалова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Мочалова Офилия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочалова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Мочалова Офилия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочалова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Мочалова Офилия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мочалова Офилия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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