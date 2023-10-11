Мочалов Андрей Дементьевич Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мочалов Дмитрий
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Мочалова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Мочалова Офилия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мочалова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Мочалова Офилия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мочалова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Мочалова Офилия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мочалова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Мочалова Офилия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мочалова Офилия Васильевна
Смерть
Неизвестно