Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(BRUHL) Gertrude
(BRUHL) Gertrude
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1719
Дата смерти
1754
Пол
Женский
Отец
Bruhl Jean
Около 1698 г.р.
Мать
Bruhl (Rebmann) Marie Barbe
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец:
Bruhl Jean
Мать:
Bruhl Marie Barbe
Смерть
1754
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия