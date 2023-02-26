(BRUHL) Gertrude — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(BRUHL) Gertrude

(BRUHL) Gertrude

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1754

Пол

Женский

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Bruhl Jean

Мать: Bruhl Marie Barbe

Смерть
1754
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close