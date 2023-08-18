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Устинов Сергей Устинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1881

Дата смерти

23.08.1916

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Дети

1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1881

Отец: Устинов Устин Иванович

Мать: Устинова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
21.06.1908

Дочь: Исправникова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кашина Ирина Степановна

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина Ирина Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.08.1916
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