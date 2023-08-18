Устинов Сергей Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1881
Дата смерти23.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1881
Отец: Устинов Устин Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1908
Дочь: Исправникова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кашина Ирина Степановна
Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашина Ирина Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.08.1916