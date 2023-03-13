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Фидяевъ Артемій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Фидяевъ Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Фидяевъ Павелъ

Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фидяевъ Яковъ

Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидяевъ Иванъ

Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Анастасія

Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фидяева Степанида Иванова

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