Фидяевъ Артемій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Фидяевъ Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фидяевъ Павелъ
Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фидяевъ Яковъ
Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидяевъ Иванъ
Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Анастасія
Мать ребёнка: Фидяева Степанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно