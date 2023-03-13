Фидяева Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фидяевъ Павелъ
Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фидяевъ Яковъ
Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидяевъ Иванъ
Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Анастасія
Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фидяевъ Артемій