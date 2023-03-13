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Фидяева Степанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Фидяевъ Павелъ

Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фидяевъ Яковъ

Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидяевъ Иванъ

Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Анастасія

Отец ребёнка: Фидяевъ Артемій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фидяевъ Артемій