Головко Пилип Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Миленина Александра Филипповна
Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Пилиповна
Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головко Николай Пилипович
Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головко Владимир Пилипович
Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Пилиповна
Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна