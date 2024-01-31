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Головко Пилип Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Миленина Александра Филипповна

Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Сергей Пилипович

Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Пилиповна

Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Николай Пилипович

Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Владимир Пилипович

Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Егор Пилипович

Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Пилиповна

Мать ребёнка: Головко Анисья Акимовна

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