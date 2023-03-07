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Зелюков Маркелл Павлов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.12.1885 ст.

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1885 ст.

Отец: Зелюков (прохоров) Павел Ильин

Мать: Зелюкова Екатерина Степанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1905

Жена: Зелюкова Пелагея Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Зелюков Феодор Маркелов

Мать ребёнка: Зелюкова Пелагея Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зелюков Алексей Маркелов

Мать ребёнка: Зелюкова Пелагея Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Маркелова

Мать ребёнка: Зелюкова Марфа Семенова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелюкова Марфа Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1911
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