Зелюков Маркелл Павлов
Место рождения
Дата рождения21.12.1885 ст.
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1885 ст.
Бракосочетание
1905
Жена: Зелюкова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Зелюкова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Зелюкова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Маркелова
Мать ребёнка: Зелюкова Марфа Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зелюкова Марфа Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1911