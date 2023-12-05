Загвоздин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загвоздин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загвоздин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Нина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загвоздина Людмила Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загвоздин Валерий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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