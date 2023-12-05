Загвоздин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Загвоздин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Нина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загвоздина Людмила Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загвоздин Валерий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно