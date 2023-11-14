Трифонова Мария Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.02.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Борисова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 26.06.1907
Дочь: Федорова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
15.02.1911
Дочь: Трифонова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
11.08.1912
Дочь: Емельянова Олимпиада Григорьевна
Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
07.04.1915
Сын: Трифонов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич
Подборовье, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Черткова Парасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Земцова Анастасия-Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алексейково, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.02.1949