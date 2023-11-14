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Трифонова Мария Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Борисова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич

Подборовье, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 26.06.1907

Дочь: Федорова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич

Подборовье, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1911

Дочь: Трифонова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
11.08.1912

Дочь: Емельянова Олимпиада Григорьевна

Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич

Подборовье, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1915

Сын: Трифонов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич

Подборовье, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Черткова Парасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич

Подборовье, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Земцова Анастасия-Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Трифанов Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифанов Григорий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Алексейково, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.02.1949
Подборовье, Лесной муниципальный район, Тверская область
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