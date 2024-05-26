Булавская (Петухова) Надежда Киприановна
Место рождениядеревня Шемели
Дата рождения1887
Дата смерти11.02.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
09.05.1914
Сын: Булавский Христофор Трофимович
Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
09.05.1914
Сын: Булавский Николай Трофимович
Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
09.02.1916
Сын: Булавский Федор Трофимович
Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич
Смерть
11.02.1916 ст.
похоронена на Преображенском кладбище