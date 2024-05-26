Булавская (Петухова) Надежда Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавская (Петухова) Надежда Киприановна

Место рождения

деревня Шемели

Дата рождения

1887

Дата смерти

11.02.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1913 ст.

Муж: Булавский Трофим Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.05.1914

Сын: Булавский Христофор Трофимович

Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
09.05.1914

Сын: Булавский Николай Трофимович

Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
09.02.1916

Сын: Булавский Федор Трофимович

Отец ребёнка: Булавский Трофим Яковлевич

Смерть
11.02.1916 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
похоронена на Преображенском кладбище

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