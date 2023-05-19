(Пономарева) Анна Александрова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения01.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
02.11.1918
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно