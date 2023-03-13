Квашенникова (Самарина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвашенникова (Самарина) Александра

Квашенникова (Самарина) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Самаринъ Патрикъ

Мать: Самарина Екатерина

Рождение ребёнка
1895

Сын: Квашенниковъ Василій

Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пульхерія

Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Квашенниковъ Владиміръ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Квашенникова Їуліанія

Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Квашенниковъ Николай

Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close