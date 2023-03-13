Квашенникова (Самарина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Самаринъ Патрикъ
Мать: Самарина Екатерина
Рождение ребёнка
1895
Сын: Квашенниковъ Василій
Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пульхерія
Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Квашенникова Їуліанія
Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей
Рождение ребёнка
1914
Сын: Квашенниковъ Николай
Отец ребёнка: Квашенниковъ Моисей