Мозжерина -- Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1841
Сын: Мозжерин Герасим Никифорович
Отец ребёнка: Мозжерин Никифор Яковлевич
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно