Мозжерина -- Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерина -- Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1841

Сын: Мозжерин Герасим Никифорович

Отец ребёнка: Мозжерин Никифор Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Никифор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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