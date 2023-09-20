? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1979

Дочь: Швецова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Изотов Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
22.01.1980

Дочь: Ларионова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Изотов Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1988

Сын: Изотов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Изотов Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изотов Валентина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close