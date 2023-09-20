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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1979
Дочь: Швецова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Изотов Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
22.01.1980
Дочь: Ларионова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Изотов Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1988
Мать ребёнка: Изотов Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно