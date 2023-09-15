Гаймалтдинов Мулланур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаймалтдинов Мулланур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1928

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анфис

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2021
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