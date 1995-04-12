Сысоева Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1995

Дочь: Харченко Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Харченко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Николай Николаевич

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