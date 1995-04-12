Сысоева Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1995
Дочь: Харченко Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Харченко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харченко Николай Николаевич