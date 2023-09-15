Тронина (Тронин) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина (Тронин) Анна Алексеевна

Место рождения

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

25.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Корепанов Стефанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Тронин Кондратий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Тронин Алексей Кондратьевич

Отец ребёнка: Тронин Кондратий Леонтьевич

Рождение ребёнка
15.08.1864

Сын: Тронин Пётр Кондратьевич

Отец ребёнка: Тронин Кондратий Леонтьевич

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.12.1897
починок Марковский, Тыловайская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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