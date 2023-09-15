Тронина (Тронин) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти25.12.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Корепанов Стефанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Тронин Кондратий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тронин Алексей Кондратьевич
Отец ребёнка: Тронин Кондратий Леонтьевич
Рождение ребёнка
15.08.1864
Отец ребёнка: Тронин Кондратий Леонтьевич
Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.12.1897
починок Марковский, Тыловайская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния