Селезнев Тимофей Емельянович
Место рождения
Дата рождения21.02.1869
Дата смерти17.12.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1869
ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
27.01.1895
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
28.01.1896
Сын: Селезнев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия Алексеевна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
04.05.1898
Сын: Селезнев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
07.02.1900
Сын: Селезнев Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия Алексеевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
21.04.1902
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия Алексеевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1904
Сын: Селезнев Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия Алексеевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия Алексеевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
06.10.1909
Дочь: Харитина Тимофеевна
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия Алексеевна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
01.07.1918
Сын: Селезнев Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Селезнева Феодосия Алексеевна
ГАЗО Кирилло Мефодиевская
Работа или профессия
Неизвестно
Милиционер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1921
Причина смерти: Гангрена ноги