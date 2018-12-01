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Мамин Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1957

Дата смерти

01.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1957

Отец: Мамин Евгений Степанович

Мать: Урганова Людмила

Рождение ребёнка
19.02.1981

Дочь: Мамина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Мамина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
21.07.1987

Дочь: Хабарова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Мамина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамина Татьяна Михайловна

Смерть
01.12.2018
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