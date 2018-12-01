Мамин Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1957
Дата смерти01.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1957
Отец: Мамин Евгений Степанович
Мать: Урганова Людмила
Рождение ребёнка
19.02.1981
Дочь: Мамина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Мамина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
21.07.1987
Дочь: Хабарова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Мамина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2018