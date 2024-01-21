(Мартыненко) Агафия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартыненко) Агафия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1892

Дата смерти

06.?.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1892

Отец: Мартыненко Никита Андреев

Мать: Мартыненко Анастасия Саввина

Крещение
05.02.1892 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: слободы Шапошниковой Покровской церкви псаломщик Павел Маркин и девица крестьянка Гликерия Лукьянова Штанькова Ф. И-331, Оп. 9, Д. 58, лл. 138
Смерть
06.?.1892 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
От слабости Ф. И-331, Оп. 9, Д. 258
Похороны
07.?.1892 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
На приходском кладбище Ф. И-331, Оп. 9, Д. 258
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