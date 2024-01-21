(Мартыненко) Агафия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1892
Дата смерти06.?.1892 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1892
Крещение
05.02.1892 ст.
Восприемники: слободы Шапошниковой Покровской церкви псаломщик Павел Маркин и девица крестьянка Гликерия Лукьянова Штанькова Ф. И-331, Оп. 9, Д. 58, лл. 138
Смерть
06.?.1892 ст.
От слабости Ф. И-331, Оп. 9, Д. 258
Похороны
07.?.1892 ст.
На приходском кладбище Ф. И-331, Оп. 9, Д. 258