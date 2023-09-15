Маслова (Михайлищева) Марфа Егорова
Место рождения
Дата рождения01.07.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1813
Бракосочетание
17.01.1830
Рождение ребёнка
21.06.1830
Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов
Рождение ребёнка
01.01.1832
Дочь: Домника Мартынова
Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов
Рождение ребёнка
03.06.1833
Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов
Рождение ребёнка
18.06.1838
Дочь: Пинка Мартинова
Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов
Рождение ребёнка
08.11.1839
Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов
Рождение ребёнка
18.12.1840
Сын: Маслов Петр Мартынов
Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов
Смерть
Неизвестно