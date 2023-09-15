Маслова (Михайлищева) Марфа Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова (Михайлищева) Марфа Егорова

Маслова (Михайлищева) Марфа Егорова

avatar

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.07.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1813

Отец: Михайлищев Егор Леонтиев

Мать: Михайлищева Евдокия Осипова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.01.1830

Муж: Маслов Мартин Гаврилов

Рождение ребёнка
21.06.1830

Сын: Маслов Сампсон Мартинов

Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1832

Дочь: Домника Мартынова

Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1833

Сын: Маслов Митрофан Мартынов

Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.06.1838

Дочь: Пинка Мартинова

Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1839

Сын: Маслов Ераст Мартынов

Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.12.1840

Сын: Маслов Петр Мартынов

Отец ребёнка: Маслов Мартин Гаврилов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close