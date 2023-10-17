Белых Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Белых Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Белых Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Белых Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно