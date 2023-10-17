Белых Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Белых Федор Степанович

Отец ребёнка: Белых Степан Андреевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Белых Филипп Степанович

Отец ребёнка: Белых Степан Андреевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Белых Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белых Степан Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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