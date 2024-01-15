Наливайко Матрена 1776
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Наливайко Петр Леонтьевич
Отец ребёнка: Наливайко Леонтий Кириллович
слобода Михайловка Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1810
Сын: Наливайко Дмитрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Наливайко Леонтий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно