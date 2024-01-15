Наливайко Матрена 1776 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко Матрена 1776

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Наливайко Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Наливайко Леонтий Кириллович

слобода Михайловка Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1810

Сын: Наливайко Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Наливайко Леонтий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайко Леонтий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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