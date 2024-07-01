Штерич (Штерич) Nn — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штерич (Штерич) Nn

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Щербатова (Штерич) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Штерич Алексей Петрович

Рождение ребёнка
28.04.1828

Дочь: Фон Раух (Штерич) Поликсена Алексеевна

Отец ребёнка: Штерич Алексей Петрович

Смерть
1834

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