Штерич (Штерич) Nn
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Щербатова (Штерич) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Штерич Алексей Петрович
Рождение ребёнка
28.04.1828
Дочь: Фон Раух (Штерич) Поликсена Алексеевна
Отец ребёнка: Штерич Алексей Петрович
Смерть
1834