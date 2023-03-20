Вощанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1908
Отец: Вощанов Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности