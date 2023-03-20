Вощанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вощанов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1908

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1908

Отец: Вощанов Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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