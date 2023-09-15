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Лукоянов Никита Демидов

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Лукоянов - Русаков Диомид Алексиев

Мать: Лукоянова - Русакова Марфа Моисеева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.05.1811

Жена: Лукоянова Настасья Стефанова

Рождение ребёнка
10.02.1826

Дочь: Домника Никитина

Мать ребёнка: Лукоянова Настасья Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1830

Дочь: Васса Никитина

Мать ребёнка: Лукоянова Настасья Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.11.1831

Сын: Лукоянов Родион Никитин

Мать ребёнка: Лукоянова Настасья Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.1835

Дочь: Стефанида Никитина

Мать ребёнка: Лукоянова Настасья Стефанова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.10.1844

Жена: Лукоянова (елохина) Елена Алексиева

Смерть
Неизвестно
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