Лукоянов Никита Демидов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
11.05.1811
Рождение ребёнка
10.02.1826
Дочь: Домника Никитина
Мать ребёнка: Лукоянова Настасья Стефанова
Рождение ребёнка
14.08.1830
Дочь: Васса Никитина
Мать ребёнка: Лукоянова Настасья Стефанова
Рождение ребёнка
09.11.1831
Мать ребёнка: Лукоянова Настасья Стефанова
Рождение ребёнка
11.11.1835
Дочь: Стефанида Никитина
Мать ребёнка: Лукоянова Настасья Стефанова
Бракосочетание
13.10.1844
Смерть
Неизвестно