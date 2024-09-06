Моцак (Кривенко) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
22.05.1895 ст.
Муж: Моцак Мина Миронович
Рождение ребёнка
29.04.1903 ст.
Дочь: Моцак Мария Миновна
Отец ребёнка: Моцак Мина Миронович
Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Моцак Мина Миронович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Моцак Даниил Минович
Отец ребёнка: Моцак Мина Миронович
Смерть
После 1905