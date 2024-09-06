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Моцак (Кривенко) Елена Владимировна

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кривенко Владимир Онуфриевич

Мать: Кривенко Евфимия Максимовна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
22.05.1895 ст.

Муж: Моцак Мина Миронович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.04.1903 ст.

Дочь: Моцак Мария Миновна

Отец ребёнка: Моцак Мина Миронович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.

Сын: Моцак Емельян Минович

Отец ребёнка: Моцак Мина Миронович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Моцак Даниил Минович

Отец ребёнка: Моцак Мина Миронович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1905
Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

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