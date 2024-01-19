Шаманина (Горбунова) Миропия Евлогиевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1889 ст.
Крещение
05.03.1889 ст.
Бракосочетание
30.06.1914 ст.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Суханова Мария Александровна
Отец ребёнка: Шаманин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ираида Александровна
Отец ребёнка: Шаманин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шаманин Николай Александрович
Отец ребёнка: Шаманин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шаманин Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Шаманин Александр Ефимович
Место жительства
1951
Смерть
Неизвестно