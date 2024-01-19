Шаманина (Горбунова) Миропия Евлогиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Горбунова) Миропия Евлогиевна

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1889 ст.

Отец: Горбунов Евлогий Никонорович

Мать: Горбунова Платонида Львовна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
05.03.1889 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
30.06.1914 ст.

Муж: Шаманин Александр Ефимович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Суханова Мария Александровна

Отец ребёнка: Шаманин Александр Ефимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ираида Александровна

Отец ребёнка: Шаманин Александр Ефимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Шаманин Николай Александрович

Отец ребёнка: Шаманин Александр Ефимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шаманин Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Шаманин Александр Ефимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1951
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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