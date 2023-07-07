Шевырев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Шевырев Иван Фёдорович
Мать: Шевырева А
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шевырев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Шевырева Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Костюхина Агрипина Андреевна
Мать ребёнка: Шевырева Марфа Павловна
Рождение ребёнка
22.09.1885
Сын: Шевырев Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Шевырева Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевырева Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шевырева Марфа Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевырева Марфа Павловна
Смерть
Неизвестно