Шевырев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевырев Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Шевырев Иван Фёдорович

Мать: Шевырева А

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шевырев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Шевырева Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Костюхина Агрипина Андреевна

Мать ребёнка: Шевырева Марфа Павловна

Рождение ребёнка
22.09.1885

Сын: Шевырев Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Шевырева Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевырев Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Шевырева Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевырев Егор Андреевич

Мать ребёнка: Шевырева Марфа Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевырева Марфа Павловна

Смерть
Неизвестно
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