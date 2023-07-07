Шевырева Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шевырев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Шевырев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Костюхина Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Шевырев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1885
Сын: Шевырев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Шевырев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевырев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевырев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно