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Шевырева Марфа Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шевырев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шевырев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Костюхина Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Шевырев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1885

Сын: Шевырев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Шевырев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевырев Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Шевырев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевырев Егор Андреевич

Отец ребёнка: Шевырев Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевырев Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно