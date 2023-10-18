Жникин Иннокентий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жникин Иннокентий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/bb7bed2f-3d3f-48a8-a0d4-2de521b12641/221
Бракосочетание
07.02.1903 ст.

Жена: Жникина Анна Степановна

Байроновка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/bb7bed2f-3d3f-48a8-a0d4-2de521b12641/221
Место жительства
1914
Борисово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/a3733454-036c-49df-9f6b-653806683695/171
Смерть
Неизвестно
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