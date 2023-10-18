Жникин Иннокентий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/bb7bed2f-3d3f-48a8-a0d4-2de521b12641/221
Бракосочетание
07.02.1903 ст.
Жена: Жникина Анна Степановна
Байроновка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/bb7bed2f-3d3f-48a8-a0d4-2de521b12641/221
Место жительства
1914
Борисово, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/a3733454-036c-49df-9f6b-653806683695/171
Смерть
Неизвестно