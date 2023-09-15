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Куракин Иван Борисович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1761

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Куракин Борис Александрович

Мать: Куракина Елена Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1827
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