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Куракин Иван Борисович
Куракин Иван Борисович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1761
Дата смерти
1827
Пол
Мужской
Отец
Куракин Борис Александрович
1733 г.р.
Мать
Куракина (Апраксина) Елена Степановна
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Куракин Борис Александрович
Мать:
Куракина Елена Степановна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1827
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