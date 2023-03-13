Кутукова Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1909
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
24.02.1912
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.09.1914
Сын: Кутуковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутукова Надежда
Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуковъ Иванъ