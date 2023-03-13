Кутукова Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутукова Евдокия Федорова

Кутукова Евдокия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1909

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
24.02.1912

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Кутуковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутукова Надежда

Отец ребёнка: Кутуковъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Иванъ

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