Ворончихин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворончихин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1992

Дочь: Исламова Алена Евгеньевна

Мать ребёнка: Нипеина Татьяна Николаевна

Ревда, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.12.?

Сын: Ворончихин Антон Евгеньевич

Мать ребёнка: Нипеина Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нипеина Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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