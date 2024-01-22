Ворончихин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1992
Дочь: Исламова Алена Евгеньевна
Мать ребёнка: Нипеина Татьяна Николаевна
Ревда, Ловозерский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.12.?
Сын: Ворончихин Антон Евгеньевич
Мать ребёнка: Нипеина Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно