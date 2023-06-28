Зарубина (Максина) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Максина) Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максин Иван Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.10.1812

Сын: Зарубин Яков Евдокимович

Отец ребёнка: Максин Евдоким Артемьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 27.05.1814

Дочь: Зарубина Феодосия Евдокимовна

Отец ребёнка: Максин Евдоким Артемьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1817

Дочь: Зарубина Анисия Евдокимовна

Отец ребёнка: Максин Евдоким Артемьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1819

Сын: Зарубин Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Максин Евдоким Артемьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1824

Дочь: Зарубина Фекла Евдокимовна

Отец ребёнка: Максин Евдоким Артемьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Евдоким Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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