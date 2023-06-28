Зарубина (Максина) Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максин Иван Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.10.1812
Отец ребёнка: Максин Евдоким Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 27.05.1814
Дочь: Зарубина Феодосия Евдокимовна
Отец ребёнка: Максин Евдоким Артемьевич
Рождение ребёнка
18.01.1817
Дочь: Зарубина Анисия Евдокимовна
Отец ребёнка: Максин Евдоким Артемьевич
Рождение ребёнка
21.02.1819
Сын: Зарубин Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Максин Евдоким Артемьевич
Рождение ребёнка
29.09.1824
Дочь: Зарубина Фекла Евдокимовна
Отец ребёнка: Максин Евдоким Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно