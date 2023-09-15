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Лялин Степан Дмитриевич

Место рождения

Махновской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

04.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Лялин Дмитрий

Мать: не указана

Махновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Лялин Петр Степанович

Мать ребёнка: Прилукова Анастасия Харитоновна

Махновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
по паспорту дата рождения - 22.06.1913г. | дер.Махни Мухинского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Степан Степанович

Мать ребёнка: Прилукова Анастасия Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Клавдий Степанович

Мать ребёнка: Прилукова Анастасия Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Анастасия Харитоновна

Смерть
04.09.1942
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Даурия, Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
ст. Даурия, ж/д Молодово, гари, кладбище.
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