Лялин Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти04.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Лялин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1913
Мать ребёнка: Прилукова Анастасия Харитоновна
по паспорту дата рождения - 22.06.1913г. | дер.Махни Мухинского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прилукова Анастасия Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прилукова Анастасия Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1942
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Даурия, Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
ст. Даурия, ж/д Молодово, гари, кладбище.