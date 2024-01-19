Васильев Гаврила Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1897 ст.
Бракосочетание
29.06.1915 ст.
Запись №ё7 о бракосочетании 29 июня 1915 года крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Николаевича Васильева, первым браком, 18 лет и девицы с. Федосихинского Елены Васильевны Гуляевой, 18 лет. Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1919
Сын: Васильев Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Васильева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
07.05.1920
Дочь: Таисия Гавриловна
Мать ребёнка: Васильева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
04.12.1921
Дочь: Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Васильева Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно