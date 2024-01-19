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Васильев Гаврила Николаевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.01.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1897 ст.

Отец: Васильев Николай Анисимович

Мать: Васильева Агафья Викуловна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
29.06.1915 ст.

Жена: Васильева Елена Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №ё7 о бракосочетании 29 июня 1915 года крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Николаевича Васильева, первым браком, 18 лет и девицы с. Федосихинского Елены Васильевны Гуляевой, 18 лет. Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1919

Сын: Васильев Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Васильева Елена Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1920

Дочь: Таисия Гавриловна

Мать ребёнка: Васильева Елена Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.12.1921

Дочь: Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Васильева Елена Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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