Пугин Михаил Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугин Михаил Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Пугин Анисим Евдокимов

Мать: Марья Григорьевна

Смерть
1799
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