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Пугин Михаил Анисимов
Пугин Михаил Анисимов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
1799
Пол
Мужской
Отец
Пугин Анисим Евдокимов
1775 г.р.
Мать
Марья Григорьевна
1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Пугин Анисим Евдокимов
Мать:
Марья Григорьевна
Смерть
1799
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