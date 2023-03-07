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Егор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1852

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1815 ст.

Дочь: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова

Мать ребёнка: Анна Маркелова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Никифор Егоров

Мать ребёнка: Анна Маркелова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Ефим Егоров

Мать ребёнка: Анна Маркелова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Алена Егорова

Мать ребёнка: Анна Маркелова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Маркелова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1852
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
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