Егор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1815 ст.
Дочь: Капитонова Евдокия (Авдотья Агафья) Егорова
Мать ребёнка: Анна Маркелова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Никифор Егоров
Мать ребёнка: Анна Маркелова
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Ефим Егоров
Мать ребёнка: Анна Маркелова
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Алена Егорова
Мать ребёнка: Анна Маркелова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Маркелова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1852