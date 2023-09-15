Андреева (Латышева) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Латышева) Елена Борисовна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

14.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1982

Отец: Латышев Борис Николаевич

Мать: Латышева Татьяна Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
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