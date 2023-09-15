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Андреева (Латышева) Елена Борисовна
Андреева (Латышева) Елена Борисовна
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Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
14.12.1982
Пол
Женский
Отец
Латышев Борис Николаевич
1948 г.р.
Мать
Латышева (Максимова) Татьяна Ивановна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1982
Отец:
Латышев Борис Николаевич
Мать:
Латышева Татьяна Ивановна
Томск
, город Томск, Томская область
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