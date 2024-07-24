Перевалова Прасковья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Перевалов Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Перевалов Никифор Авдеевич
Трошкова
Смерть
После 1834
Трошкова, Махнёвское, Свердловская область