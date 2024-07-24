Перевалова Прасковья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова Прасковья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Никифор Авдеевич

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Перевалов Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Перевалов Никифор Авдеевич

Трошкова
Смерть
После 1834
Трошкова, Махнёвское, Свердловская область

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