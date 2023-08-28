Шульц (Иконен) Катарина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц (Иконен) Катарина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1890

Отец: Иконен Абрам Томасович

Мать: Иконен Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1919

Дочь: Хильма Петровна

Отец ребёнка: Шульц Петр Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1920

Сын: Шульц Иван Петрович

Отец ребёнка: Шульц Петр Петрович

Рождение ребёнка
11.04.1922

Сын: Шульц Виктор Петрович

Отец ребёнка: Шульц Петр Петрович

Рождение ребёнка
11.06.1925

Дочь: Алина Петровна

Отец ребёнка: Шульц Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульц Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
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