Шульц (Иконен) Катарина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1890
Отец: Иконен Абрам Томасович
Мать: Иконен Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1919
Дочь: Хильма Петровна
Отец ребёнка: Шульц Петр Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1920
Сын: Шульц Иван Петрович
Отец ребёнка: Шульц Петр Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1922
Отец ребёнка: Шульц Петр Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1925
Дочь: Алина Петровна
Отец ребёнка: Шульц Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шульц Петр Петрович
Смерть
Неизвестно