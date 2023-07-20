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Романов Владлен Михайлович
Романов Владлен Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.1966
Пол
Мужской
Отец
Романов Михаил
1938 г.р.
Мать
Романова Раиса Петровна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1966
Отец:
Романов Михаил
Мать:
Романова Раиса Петровна
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