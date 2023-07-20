Романов Владлен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Владлен Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1966

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1966

Отец: Романов Михаил

Мать: Романова Раиса Петровна

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